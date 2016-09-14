5 способов уменьшить количество токсинов в вашем доме

Эксперты назвали пять наиболее эффективных способов, которые помогут сократить количество токсинов в нашем доме.

Как уже сообщал Sobesednik.ru, американские ученые выяснили, что в домашней пыли содержатся токсические вещества, способные вызывать бесплодие, рак, астму и другие тяжелые расстройства здоровья.

Эксперты из Канады специально для сайта Livescience.com назвали 5 надежных способов уменьшения токсической нагрузки в обычном доме.

Более частая уборка

Одним из главных источников токсического воздействия на организм является обычная домашняя пыль. Вот почему важно хотя бы один раз в неделю проводить уборку с помощью хорошего мощного пылесоса и швабры с мокрой тряпкой. Также необходимо удалять пыль со всех поверхностей в доме, включая мебель. Очень хорошей идеей будет также приучить детей сразу же разуваться при входе в помещение, чтобы приносить в дом как можно меньше грязи с улицы.

«Зеленая» химия

Старайтесь не приобретать бытовую химию, содержащую множество токсинов, ищите более здоровые и натуральные варианты. К примеру, пищевая сода может быть использована для очистки раковин и унитазов, а уксус с водой прекрасно воздействуют на большинство поверхностей, включая окна и пол. Традиционные отбеливатели вообще не нужны для множества задач, возникающих при уборке помещения. Также следует избегать и избыточного использования освежителей воздуха. Для стирки выбирайте неароматические моющие средства, так как эти самые ароматы зачастую объясняются наличием потенциально опасных химикатов.

Грамотный ремонт

Ремонт помещения может представлять угрозу для здоровья взрослых и детей, а также беременных из-за токсических компонентов в красках, клее и других субстанциях. Вот почему помещения, которые подвергаются ремонту, необходимо отделять специальными пластиковыми шторами и клейкой лентой, чтобы воздух оттуда не проникал в остальную часть дома. После окраски комнаты, наложения ламината и поклейки обоев какое-то время этим помещением лучше не пользоваться, особенно детям. Также выбирайте наименее токсичные краски и клей.

Выбор пластика

Даже если на контейнере из пластика написано, что он, например, «безопасен для разогрева в микроволновой печке», лучше все равно не помещайте пластиковые контейнеры в микроволновку, поскольку вредные химикаты могут дать утечку и проникнуть в продукты питания или напитки. В микроволновую печь можно ставить исключительно стеклянные или керамические контейнеры. Вообще же, если только возможно, следует употреблять свежую или замороженную пищу, чтобы сократить контакт с компонентом под названием бисфенол А, который используется в упаковке большинства продуктов питания и напитков.

Минимум ртути

Ртуть является крайне токсичным для мозга металлом, который из-за неправильной обработки может содержаться в определенных разновидностях морепродуктов, включая тунец. Необходимо покупать рыбу, обычно содержащую меньше ртути, вроде атлантической макрели, селедки и лосося. Отметим также, что условно «легкие» разновидности консервированного тунца имеют, как правило, меньшее содержание ртути, чем «белый» тунец. Беременным следует с особой осторожностью выбирать рыбу для своего рациона, исходя в том числе из возможного содержания ртути.