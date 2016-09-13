Здоровье
Источник: Американские СМИ
13:56, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Ученых из США наградили за мощное лекарство от гепатита С

Американские ученые награждены за создание эффективного лекарства от гепатита С, способного изменить жизнь пациентов.

Работа трех ученых из Нью-Йорка, проследивших за причинами появления гепатита C, позволила разработать лекарство софосбувир против данной болезни. И хотя оно было лицензировано еще в 2013 году, массовое производство препарата началось относительно недавно.

Клинические исследования показали высокую эффективность лекарства от гепатита, и создавшие его исследователи теперь получили престижную награду Lasker Awards.

Отметим, что в России в ближайшие два года ожидается появление собственных лекарств против гепатита C, обладающих стопроцентной эффективностью, как заявила в июле главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Ирина Шестакова.

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