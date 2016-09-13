Российский анальгетик из улиток не будет вызывать привыкания

Российские учёные создают из яда улиток-конусов мощное обезболивающее, не вызывающее эффекта привыкания.

Одним из главных недостатков обезболивающих на опиоидной основе является наркотическая зависимость, которая вырабатывается у получающих эти лекарства пациентов. Вот почему медицина так заинтересована в создании новых мощных анальгетиков, которые бы не вызывали этой зависимости.

Исследователи из Института биохимии Российской академии наук в Москве используют яд улиток-конусов, обитающих в прибрежных тропических водах, который может лечь в основу этого лекарства. Ожидается, что созданные на его основе препараты будут эффективны при самых тяжелых болях, включая и онкологические.