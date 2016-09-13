Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:06, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Привычка курить по утрам гораздо чаще приводит к раку

Американские ученые выяснили, что курение в утреннее время наносит организму человека наиболее тяжелый ущерб.

Если курильщики никак не могут победить свою вредную привычку, то им необходимо хотя бы сделать все для того, чтобы не курить утром. К такому выводу пришли исследователи из Университета Пенсильвании в США.

Оказалось, что именно утреннее курение максимально вредно для организма, так как оно во много раз увеличивает риск развития опухолевых заболеваний легких и других органов. Особенно опасно для человека курить натощак.

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Владимиров Алексей

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