Привычка курить по утрам гораздо чаще приводит к раку

Американские ученые выяснили, что курение в утреннее время наносит организму человека наиболее тяжелый ущерб.

Если курильщики никак не могут победить свою вредную привычку, то им необходимо хотя бы сделать все для того, чтобы не курить утром. К такому выводу пришли исследователи из Университета Пенсильвании в США.

Оказалось, что именно утреннее курение максимально вредно для организма, так как оно во много раз увеличивает риск развития опухолевых заболеваний легких и других органов. Особенно опасно для человека курить натощак.