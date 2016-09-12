Здоровье
Источник: Британские СМИ
15:39, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Вызванные радиацией опухоли смогут отличать от других

Британские ученые установили, каким образом можно определить, был ли рак вызван воздействием ионизирующей радиации.

Характерные повреждения ДНК, развивающиеся исключительно из-за ионизирующего излучения, дают возможность врачам установить причины развития злокачественных новообразований. Эти образцы повреждений были обнаружены британскими учеными.

В истории науки впервые удалось идентифицировать ущерб, наносимый ионизирующей радиацией ДНК клеток. Теоретически можно предположить, что рожденные под воздействием радиации опухоли могут проходить через специализированную терапию, которая окажется более эффективной.

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