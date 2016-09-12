Вызванные радиацией опухоли смогут отличать от других

Британские ученые установили, каким образом можно определить, был ли рак вызван воздействием ионизирующей радиации.
Характерные повреждения ДНК, развивающиеся исключительно из-за ионизирующего излучения, дают возможность врачам установить причины развития злокачественных новообразований. Эти образцы повреждений были обнаружены британскими учеными.
В истории науки впервые удалось идентифицировать ущерб, наносимый ионизирующей радиацией ДНК клеток. Теоретически можно предположить, что рожденные под воздействием радиации опухоли могут проходить через специализированную терапию, которая окажется более эффективной.
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