Вызванные радиацией опухоли смогут отличать от других

Британские ученые установили, каким образом можно определить, был ли рак вызван воздействием ионизирующей радиации.

Характерные повреждения ДНК, развивающиеся исключительно из-за ионизирующего излучения, дают возможность врачам установить причины развития злокачественных новообразований. Эти образцы повреждений были обнаружены британскими учеными.

В истории науки впервые удалось идентифицировать ущерб, наносимый ионизирующей радиацией ДНК клеток. Теоретически можно предположить, что рожденные под воздействием радиации опухоли могут проходить через специализированную терапию, которая окажется более эффективной.