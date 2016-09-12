Российский ученый будет омолаживать себя костным мозгом

Российский ученый Алексей Карнаухов решил поставить сам на себе эксперимент по преодолению процессов старения.

Сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов еще в 2009 году вместе с коллегами создал теорию, в основе которой основной причиной старения названо скопление генетических повреждений. Теоретически пересадка костного мозга должна ликвидировать эти скопления, что и было подтверждено в ходе опытов на мышах, когда их продолжительность жизни увеличили на 34%.

Теперь же Карнаухов решил провести эксперимент на человеке, причем выбрал для этой цели самого себя. Ученый торопится, ведь по медицинским и юридическим правилам возраст участника подобного эксперимента не должен превышать 55 лет.