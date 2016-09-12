Здоровье
Источник: Российские СМИ
13:46, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Российский ученый будет омолаживать себя костным мозгом

Российский ученый Алексей Карнаухов решил поставить сам на себе эксперимент по преодолению процессов старения.

Сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов еще в 2009 году вместе с коллегами создал теорию, в основе которой основной причиной старения названо скопление генетических повреждений. Теоретически пересадка костного мозга должна ликвидировать эти скопления, что и было подтверждено в ходе опытов на мышах, когда их продолжительность жизни увеличили на 34%.

Теперь же Карнаухов решил провести эксперимент на человеке, причем выбрал для этой цели самого себя. Ученый торопится, ведь по медицинским и юридическим правилам возраст участника подобного эксперимента не должен превышать 55 лет.

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