Здоровье
14:42, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Полицейским грозит ожирение, а грузчикам – болезни сердца

Пять с половиной тысяч добровольцев в возрасте 45 лет помогли ученым определить самые опасные для сердца профессии.

Исследователи из Американской кардиологической ассоциации привлекли тысячи добровольцев в возрасте 45 лет для измерения у них артериального давления, уровня сахара в крови и показателей холестерина. Участники эксперимента рассказали о своем образе жизни, а также назвали профессии.

Оказалось, что с заболеваниями сердца чаще всего сталкиваются менеджеры, бухгалтеры, грузчики, медики и юристы. Причем повышенная опасность грозит им даже в случае сохранения интенсивного режима физических нагрузок из-за увлечения вредной пищей и сильного стресса. Повара чаще всего страдают от ожирения, что, казалось бы, логично, но лишний вес также угрожает и продавцам, полицейским и даже пожарным.

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Владимиров Алексей

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