Плавающие по сосудам "нанорыбы" усилят эффект лекарств

Ученые предлагают запускать в кровеносные сосуды человека «нанорыб», доставляющих лекарства в любую часть организма.

Во много раз уступающие по размеру мельчайшим песчинкам эти устройства могут резко увеличить эффективность действия лекарственных препаратов, концентрация которых ослабевает по мере того, как они добираются до нужных органов и частей тела. «Нанорыбы» протащат эти лекарства по в необходимом направлении без всяких потерь по дороге.

Созданные учеными Калифорнийского университета уникальные микроскопические гаджеты состоят из сегментов, выполненных из золота и никеля. Они имеют «плавники» и «голову», а управляются посредством магнитного поля.