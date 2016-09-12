Наблюдения за белками помогут российским ученым лечить ожоги

Ученые из России выяснили, каким именно образом организм человека реагирует на жаркую погоду.

При существенном повышении температуры в организме человека активируется белок TRPV1, который находится в нервных клетках. Российские ученые из Института биохимии РАН проанализировали его структуру и механизмы, что поможет в разработке новых противовоспалительных препаратов и обезболивающих.

Особенно ценным в данном наблюдении является тот факт, что при снижении температуры мгновенного отключения белка не происходит и этот процесс задерживается на целую микросекунду. По меркам клеточного уровня это достаточно долго, и сохраняющийся открытым белковый канал может быть использован для разработки новых средств лечения ожогов.