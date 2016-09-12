10 способов защитить себя от радиации мобильных телефонов

Эксперты назвали 10 способов, с помощью которых можно снизить риск рака из-за частого использования мобильных телефонов.

Как уже сообщал Sobesednik.ru, британским ученым удалось впервые в истории науки определить точный ущерб, наносимый ионизирующей радиацией ДНК клеток, который приводит к возникновению опухолей. Мобильные телефоны являются одним из тех источников радиации, с которым мы практически не расстаемся в повседневной жизни, поэтому ученые до сих пор спорят о том, способны ли мобильники приводить к раку. Эксперты сайта Safephonezone.com назвали 10 способов, с помощью которых мы можем снизить до минимума риск возникновения злокачественных новообразований из-за сотовых телефонов.

1. Дети должны пользоваться мобильными телефонами только в исключительных случаях. Детские черепа тоньше взрослых, а детский мозг продолжает развиваться. Вот почему радиация от мобильных телефонов проникает в детские головы более глубоко, а также наносит больший ущерб. Разговоры детей по мобильным телефонам нужно свести до абсолютного минимума, пусть лучше они развивают навыки письма и чаще отправляют СМС.

2. Во время разговоров мобильник лучше держать подальше. Амплитуда электромагнитного излучения снижается на четверть, если вы отодвигаете мобильник всего на 5 сантиметров, и она сокращается в 50 раз на расстоянии метра. В тех случаях, когда это возможно, пользуйтесь громкой связью.

3. Не пользуетесь мобильным при плохом сигнале. Не следует пользоваться сотовым телефоном при слабом сигнале или при движении на большой скорости вроде поездок на автомобиле и в поезде. Это автоматически увеличивает уровень излучения до максимума.

4. Старайтесь не держать мобильник поблизости от тела. Не следует класть мобильный телефон под подушку или на тумбочку в нескольких сантиметрах от головы, особенно если вы беременны. Кроме того, ночью его можно включать в режим полета, при котором электромагнитное излучение прекращается.

5. Если сотовый необходимо носить рядом с телом, поверните клавиатуру в сторону от себя. Тем самым вы сможете направить большую часть электромагнитного излучения в сторону, а не прямо в тело.

6. Не пользуетесь мобильным телефоном дольше нескольких минут. Биологический эффект от электромагнитной радиации прямо зависит от продолжительности ее воздействия на организм. Если вам необходимо разговаривать с кем-то слишком долго, то постарайтесь использовать для этого проводные телефоны.

7. Постоянно меняйте руки. Во время разговора по мобильному телефону старайтесь почаще подносить его то к левому, то к правому уху.

8. Когда это возможно используйте текстовые сообщения, а не звонки. Это позволит ограничить степень воздействия электромагнитного излучения на ваш организм.

9. Не пользуйтесь мобильными телефонами в публичном транспорте. Здесь вы и без того подвергаетесь интенсивному воздействию пассивного излучения от мобильных телефонов других пассажиров.

10. Используйте девайс с максимально низким SAR. Этот показатель определяет энергию электромагнитного поля, выделяющуюся в тканях тела человека. Он демонстрирует степень опасности мобильного телефона для организма.