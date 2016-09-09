Здоровье
Источник: Российские СМИ
15:53, 09 Сентября 2016 Версия для печати

В России диагностику рака могут поручить собакам

Российские ученые по примеру своих американских коллег тренируют собак диагностировать рак на ранней стадии.

В США и странах Западной Европы активно осуществляются программы по обучению собак диагностике рака, обострений диабета и некоторых других заболеваний. К аналогичным экспериментам некоторое время назад приступили кинологи Федерального медицинского биофизического центра им. А.Н.Бурназяна ФМБА России.

В настоящий момент обучение проходит две немецких овчарки, которые уже продемонстрировали такую результативность в диагностике рака на ранних стадиях, которой вряд ли можно добиться даже с помощью тестов на онкомаркеры. Дело в том, что наши четвероногие любимцы обладают уникальным обонянием, которое в тысячу раз превышает человеческое, и они распознают летучие органические соединения в моче, крови и кале, свидетельствующие о наличии опухолей.

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