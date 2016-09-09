Слишком медленный организм подростков виновен в ожирении

Особенности подросткового организма являются главным фактором ожирения, как считают ученые из Университета Эксетера.

Традиционно принято считать, что распространение компьютеров, планшетов и смартфонов отрицательно повлияло на уровень физической активности детей и подростков, что и вызвало эпидемию ожирения среди них. Однако британские ученые выяснили, что основной причиной данного явления могут быть особенности функционирования подросткового организма.

В детские годы организм ребенка расходует практически всю энергию, получаемую с пищей, на движения и на процессы внутри организма. В подростковый период расход энергии замедляется, но количество калорий остается прежним. В дальнейшем организм снова перенастраивается и расходует большую часть калорий, но задержка в подростковом возрасте может оказаться роковой в плане угрозы развития ожирения.