Здоровье
Источник: Британские СМИ
15:00, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Слишком медленный организм подростков виновен в ожирении

Особенности подросткового организма являются главным фактором ожирения, как считают ученые из Университета Эксетера.

Традиционно принято считать, что распространение компьютеров, планшетов и смартфонов отрицательно повлияло на уровень физической активности детей и подростков, что и вызвало эпидемию ожирения среди них. Однако британские ученые выяснили, что основной причиной данного явления могут быть особенности функционирования подросткового организма.

В детские годы организм ребенка расходует практически всю энергию, получаемую с пищей, на движения и на процессы внутри организма. В подростковый период расход энергии замедляется, но количество калорий остается прежним. В дальнейшем организм снова перенастраивается и расходует большую часть калорий, но задержка в подростковом возрасте может оказаться роковой в плане угрозы развития ожирения.

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