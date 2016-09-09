Россияне стали жить на 244 дня дольше

Средняя продолжительность жизни россиян в первом полугодии текущего года превысила 72 года.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни россиян за первое полугодие текущего года увеличилась до 72,06 года. По её словам, это на 0,67 года больше, чем в прошлом году, сообщает «Интерфакс».

Согласно данным Минздрава, в первом полугодии 2016 года число умерших снизилось на 36,6 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число людей, умерших в трудоспособном возрасте, сократилось на 5,2% — на 11,9 тысяч человек.

«Наибольшее снижение смертности отмечается от: туберкулеза — на 18,6%, болезней органов дыхания — на 12,5%, болезней системы кровообращения — на 6,5%, болезней органов пищеварения — на 5,6% и новообразований — на 1,5%. На 7,1% снизилась смертность от внешних причин, в том числе от дорожно-транспортных происшествий — на 12,1 %», — пояснила Скворцова.

Она также подчеркнула, что показатель младенческой смерти снизился до исторического минимума. По словам Скворцовой, за первое полугодие 2016 года он сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, с 6,6 до 6,0 на 1000 родившихся живыми.