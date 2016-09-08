Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:58, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Врачи могут успешно лечить астму у детей через интернет

Телемедицина по степени эффективности в лечении астмы не уступает традиционным встречам между пациентами и врачами.

Проживающие на больших расстояниях от медицинских учреждений пациенты с астмой могут получить большую пользу от использования дистанционных систем связи с врачами, входящих в телемедицину. Таковы результаты исследования американских ученых, которые наблюдали за результатами интернет-общения нескольких болеющих астмой детей с аллергологами.

При исследовании использовались специальные гаджеты, позволяющие медикам прослушивать сердца и легкие пациентов, а также изучать их носы и уши на расстоянии. Эффективность обследования и лечения посредством телемедицины не уступала действенности традиционных очных контактов между врачами и пациентами.

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