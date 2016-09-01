Привязки, или Где мы теряем энергию

Sobesednik.ru рассмотрел альтернативное эзотерическое мнение на такое явление, как привязанность людей друг к другу.

Давно доказано, что основа нашей жизни — энергия. У кого ее больше и лучшего качества, тот бодр, здоров и успешен. Но мы также связаны друг с другом энергией, которая перетекает по особым каналам. Как идет этот энергообмен? Всегда ли он позитивен? И как избавиться от привязок, через которые уходят наши жизненные силы?

Что такое привязка

Эзотерики и психологи любят говорить о привязках. Что, мол, «привязки надо развязывать», освобождаться от ненужного. Звучит странно для новичка. Но это так и есть. Привязка – это энергетический канал, но искаженный. Этот канал основан на зависимости человека от чего-то или от кого-то, а значит, противоречит Божественному Закону о том, что каждый человек свободен.

Чем же опасны привязки?

Во-первых, они останавливают развитие человека, не дают ему развиваться по ему одному начертанному Богом плану. И часто поэтому человек деградирует. А при умелой манипуляции со стороны через этот искаженный канал энергии можно воздействовать на человека негативно: вызывать в нем разрушительные эмоции. Причем корни этих эмоций не всякий сможет отследить, даже с помощью психолога. Практически каждый создает себе энергетические привязки (например с помощью негативных эмоций), даже не подозревая, насколько это осложняет его жизнь. Точнее сказать, опасны не сами привязки (энергетические каналы), а нарушения взаимодействия – люди стараются подчинить себе другого. При этом человек ощущает сильную тягу к тому, к кому привязан. Привязки зачастую лишают человека свободы и препятствуют его духовному развитию.

Основа нашей жизни — энергия Фото: Shutterstock

Негативные эмоции формируют привязки по чакрам:

Муладхара (корневая) – страх, агрессия.

Свадхистана (половая) – похоть, навязчивая идея.

Манипура (пупочная) – подчинение или, наоборот, стремление к власти.

Анахата (сердечная) – любовь и ненависть.

Вишудха (горловая) – стремление к самореализации.

Аджна (третий глаз) – привязки к тому, что человек считает истиной, принципы и установки.

Сахасрара (венечная) – привязки к эгрегорам.

Привязан по собственному желанию

Чаще всего мы сами создаем привязки, по своему желанию. Но порой привязка может появиться помимо нашей воли – в случае астрального (энергетического) нападения. Привязки можно создавать искусственно – на этом основано действие приворотов (место привязки визуализируется в виде крюков, гаек, защелок, узлов). Отвороты разрушают привязки и блокируют энергетические каналы. Но это все – черная магия, и она в наше время сильно и быстро наказуема теми Высшими силами, которые следят за соблюдением законов Вселенной на Земле.

Как они выглядят

Тот, у кого есть тонкое видение, может заметить эти трубочки разного диаметра, по которым течет энергия различного цвета и консистенции.

Примеры привязок

• Жалость, желание помочь, спасти. Многие попадаются на эту удочку. Считая, что он делает доброе дело, человек может долгие годы кормить энергетического вампира и при этом думать, что без его поддержки тот не выживет. Это паразитические отношения.

• Обида. Это чувство считается одним из самых сильных, негативно влияющих на здоровье. Дело в том, что при обиде человек вновь и вновь возвращается мыслями к обидчику, щедро отдавая при этом тому свою жизненную энергию.

• Месть, желание доказать свою правоту. Сложно забыть и отпустить человека, когда то и дело прокручиваешь у себя в голове зловещий план возмездия, представляешь, что ему скажешь, какое у него тогда будет лицо, и т.д. и т.п.

• Чувство вины. Это агрессия, направленная на самого себя. Лишение себя права на ошибку. Чувство вины, и непродуктивная эмоция: человек не исправляет содеянное, а только кается. Тот, кто чувствует свою вину перед другим, мечтает вымолить прощение словами и действиями. Результат – прочная привязка.

• Материальные потери. Невозвращенный долг связывает двух людей на долгое время, и чем крупнее сумма, тем прочнее привязка. Избавиться от нее просто (тому, кто дал в долг): мысленно распроститься со своими деньгами, как будто они потеряны, и искренне простить должника. Представить, что эти деньги он ему подарил на день рождения, к примеру. У должника ситуация хуже: он не сможет забыть того, кому он задолжал. Единственный способ избавиться от привязки – отдать долг или отработать его. Грабеж, воровство, мошенничество – все это тоже формирует привязки между преступником и жертвой.

Вывод: избавляйтесь от привязанности к деньгам и вещам.

Единственный способ избавиться от привязки – отдать долг или отработать его Фото: Shutterstock

• Чувство обязанности отплатить за оказанную услугу. Это ощущение долга нематериального. «Теперь я у тебя в долгу», – говорим мы, создавая мощную привязку. Долги нужно отдавать, но ведь тот, другой человек добровольно сделал для нас доброе дело и порой достаточно искренней благодарности.

• Люди живут вместе, но фактически они уже чужие, они уже прошли этот этап, но никак не могут двинуться дальше, потому что связывают друг друга. Или один из партнеров перерос уже эту связь, ему бы надо идти вперед, но другой не дает ему развиваться. Здесь привычка, чувство долга, обязанность, забота о детях, привязанность к имуществу, жалость к партнеру (как же он без меня). Все, что угодно, но не любовь.

• Потребность обладать другим человеком, зависимость, страсть, ревность. Человек вновь и вновь думает о предмете своего вожделения, мечтает о нем, страстно желая его заполучить. Человек становится похожим на ребенка, которому не дают любимую игрушку. Он требует ее и ничего вокруг больше не видит. Это не любовь – ведь любовь подразумевает свободу другого.

• Невзаимная любовь. Долговечная тонкая структура – она даже может испортить здоровье, выжать все соки. Причем у обеих сторон. Это сильная вампирская привязка. К тому же новая любовь не может появиться у человека, если вся его энергия уходит к тому, к кому он чувствует безответную любовь.

• Родительские привязки. Самые прочные. Часто родители (особенно матери) стремятся полностью контролировать своего ребенка, душат его развитие своей заботой. Это не любовь, а зависимость и желание подчинить другую личность. Может так быть, что ребенок или найдет в себе силы разорвать привязку (и прекратит общение с родителями), или останется неполноценным духовно. Например, если мать в подростковом возрасте не принимает своего сына как независимую личность и не отпускает его, то ее энергия плотно блокирует его основные чакры. Отсюда крупные неудачи в личной жизни мужчины. Женщине нужно обратить внимание на отношения с отцом.

• Сокрытие и вытеснение своих истинных чувств к другому человеку. Всегда надо прислушиваться к своему сердцу, отбросив прочь стереотипы и ханжество. Иногда люди, чувствуя любовь к другому, ее скрывают, боясь показаться глупыми, смешными, или быть отвергнутыми, или просто потому, что «так не принято» или «я не такая». Любовь необходимо выплеснуть, отдать, сказать другому человеку, какой он хороший, как ты его ценишь.

Как их убрать

Привязки живучи. И если негативные эмоции сильны, то привязки сохраняются несколько воплощений подряд. Люди вновь и вновь притягивают друг друга в каждом новом своем воплощении, пока не освободятся от своих привязок. Практически все кармические связи основаны на привязках.

Практически все кармические связи основаны на привязках Фото: Shutterstock

Есть разные практики освобождения от привязок. Разрубание, отжигание, разрушение их во время визуализации. Но поскольку привязки идут из нашей психики, надо с ней и работать. Самый простой способ такой: нужно осознать, какими своими эмоциями вы привязку создаете и питаете. И убрать свой негатив, принять другого человека таким, какой он есть, простить его и с любовью отпустить. После этого можно убирать привязку уже эзотерическими методами, названными выше.

Скажите себе сами: хотите ли вы до конца жизни (этой, а то и будущих) испытывать негативные чувства по отношению к этому человеку? Вы будете встречаться с ним по жизням, пока не решите эту проблему, снова и снова испытывая разочарование.

Важно

Ликвидация привязки не означает разрыв энергетической связи между людьми. Освободившись от привязок, мы не перестанем любить друг друга! Но мы обретаем свободу и даем ее другим, признав за ними право самим распоряжаться собой. Это и есть Безусловная любовь.

Источник: «Йога Портал»