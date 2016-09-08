Людям грозят инфаркты, если в крови просыпаются бактерии

Повышенное содержание железа в крови пробуждает «спящие» бактерии, которые грозят инфарктами и сахарным диабетом.

Группа исследователей из ЮАР и из Манчестерского университета в Великобритании выяснила, что в крови человека имеются так называемые «спящие» бактерии. Если содержание железа в организме повышается, то эти бактерии просыпаются и выделяют содержащиеся в своих стенках молекулы липополисахариды, вызывающие нестандартное сворачивание крови.

Присутствие данных молекул в организме вызывает повышенный уровень воспалений, способствующий развитию болезней Альцгеймера, Паркинсона, сахарного диабета, ревматоидного артрита и заболеваний сердца.