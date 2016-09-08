Испытания на людях подтвердили эффект лекарства от меланомы

Созданный в 2015 году препарат для лечения злокачественной меланомы прошел успешные испытания на людях.

Меланома относится к агрессивным опухолям, которые развиваются из пигментных клеток. Злокачественная меланома является наиболее фатальной разновидностью рака кожи, который обычно хорошо поддается лечению. Но в случае с меланомой прогноз пациентов наиболее неблагоприятен.

Препарат под названием селективный ингибитор певонедистата в ходе испытаний на людях показал высокую эффективность, обеспечив полное блокирование меланомы. Исследователи уверены, что данный препарат может быть эффективным и в лечении других типов опухолей.