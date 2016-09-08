Хронический стресс оказался разрушительным для мозга

Ученые из России выяснили, что хронический стресс отрицательно влияет на работу мозга, вызывая воспалительные процессы.

Интенсивная гибель клеток головного мозга может быть следствием влияния хронического стресса, от которого страдают миллионы людей. Современный темп жизни, экономические сложности, необходимость во что бы то ни стало добывать средства к существованию вызывают значительное нервное напряжение у человека.

Проведенные экспертами Института высшей нервной деятельности в Москве эксперименты показали, что стресс вызывает гибель клеток головного мозга и воспаления гиппокампа. Этот отдел мозга прежде всего отвечает за память.