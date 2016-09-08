Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:38, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Детское ожирение будут лечить кишечными бактериями

Уникальные кишечные бактерии позволили китайским ученым добиться успехов в борьбе с детским ожирением.

Вполне возможно, что уже через несколько лет врачи получат новое мощное средство лечения детского ожирения. Набранный в детские годы лишний вес значительно повышает риск развития опасных хронических болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и даже рак.

В ходе эксперимента ученые из Китая добавляли в пищу детей специальные молекулярные вещества на основе кишечных бактерий. Это позволило добиться снижения аппетита и веса у детей, страдающих от ожирения. Данные эксперимент доказал, что от баланса кишечных бактерий зависят многие аспекты здоровья человека.

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