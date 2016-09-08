9 проблем со здоровьем, которые вызываются стрессом

Стресс может лишить человека памяти и даже довести до диабета

Эксперты из США назвали 9 вещей, которые делает с нашим здоровьем хронический стресс.

Состояние хронического стресса знакомо миллионам людей, особенно при современном бешеном ритме жизни. Как уже сообщал Sobesednik.ru, на днях российские ученые доказали, что стресс вызывает ускоренную смерть клеток головного мозга, а также воспаление гиппокампа. Вот еще 9 негативных последствий стресса для здоровья по версии экспертов сайта Bustle.com.

1. Избыточная реакция эндокринной системы. В состоянии стресса мы испытываем что-то напоминающее панику, а все системы организма при этом сценарии стараются нам помочь, ускоряя свою работу. Это же касается и эндокринной системы, посылающей стрессовые гормоны. При хроническом стрессе данная система просто не понимает, когда ей надо остановиться, и это может стать причиной серьезных гормональных расстройств.

2. Нагрузка для сердца. Стрессовая реакция означает и усиленную работу сердца, которое начинает трудиться изо всех сил, чтобы дать человеку возможность сбежать от опасностей. Когда-то наши далекие предки использовали этот механизм, чтобы удрать от разъяренного льва или мамонта, но он совсем не предназначен для противодействия перегрузкам на работе или проблемам в личной жизни.

3. Переедание. Здесь снова нужно вспомнить о стрессовом режиме работы эндокринной системы. Помимо гормона стресса адреналина в кровь выбрасывается и кортизол, который связан с повышением аппетита, а также особенно сильной тягой к сладким продуктам. Вот почему люди в состоянии стресса так стремятся вдоволь наесться, ведь в этом случае мозг начинает производить более приятные для человека химические вещества.

4. Диабет. Стрессовые ситуации заставляют организм производить большее количество сахара в крови, что само по себе вредно. А если учесть, что кортизол затрудняет процесс сжигания жира, что приводит к скачкам холестерина и инсулина, то угроза развития диабета еще более возрастает.

5. Мышечное напряжение. Вполне возможно, что вы уже страдаете от хронических головных болей из-за проблем на работе. Мышечное напряжение является одним из основных признаков стресса, и это также реакция организма на напряженную ситуацию. Ведь сильные мышцы нужны человеку для того, чтобы драться или убегать от опасности.

6. Месячные могут стать нерегулярными или исчезнуть вообще. Сильный стресс воздействует на разные части тела, и менструальный цикл также может пострадать. Все дело в том, что стресс влияет на гипоталамус — часть мозга, которая регулирует гормоны. Нарушения в работе гипоталамуса могут негативно воздействовать на гипофиз, нарушив нормальный приток гормонов. В результате у некоторых женщин месячные проходят нерегулярно либо прекращаются совсем.

7. Избыточная активность иммунной системы. Опять-таки, для решения краткосрочной стрессовой проблемы это очень полезно. Иммунная система позволяет подготовить организм к некоторым неприятным последствиям, например ранам, нанесенным врагами. Но если иммунитет человека проявляет избыточную реакцию длительный период времени, то это очень вредно для здоровья и может сделать нас уязвимыми перед определенными болезнями.

8. Синдром раздраженного кишечника. Это одно из самых странных последствий воздействия стресса на организм. Стресс влияет на пищеварительную систему, из-за чего возникает повышенный риск синдрома раздраженного кишечника или язвы желудка. В этом также виновата избыточно активная иммунная система.

9. Потеря памяти. Речь, конечно, не идет о полной амнезии или слабоумии, которое наблюдается при деменции. Однако существует прямая связь между забывчивостью и стрессом, которая объясняется воздействием гормона кортизола. При избыточном количестве кортизола в организме мы теряем некоторые синапсы в префронтальной коре головного мозга, где у нас и хранится короткая память.