Злая волчанка: как распознать ее и лечить

Sobesednik.ru выяснил причины возникновения системной красной волчанки и методы ее лечения.

Тяжелых заболеваний «с женским лицом» достаточно много. Об одном из них мы слышим нечасто, однако, столкнувшись с этим недугом, женщина на всю жизнь остается у него в заложниках. Речь о системной красной волчанке (СКВ) – болезни, которой страдают преимущественно женщины в возрасте от 18 до 35 лет.

Основные симптомы

Чаще всего системная красная волчанка начинается постепенно. Человека начинает беспокоить слабость, беспричинное похудение, боль в суставах, неожиданное повышение температуры.

Значительно реже болезнь начинается остро – высокой температурой, острой болью в суставах и обширным воспалением кожи. Кстати, по характерному воспалению кожи можно вычислить системную красную волчанку наиболее быстро: краснеет кожа носа и щек (так называемая бабочка), краснеет и покрывается пятнами зона декольте, появляется сыпь в виде красных колец, внутри которых кожа остается бледной.

Причины заболевания

СКВ – тяжелое заболевание, связанное с нарушениями в иммунной системе человека. Организм начинает воспринимать собственные клетки как чужие и борется с ними. Это вызывает системное воспаление, затрагивающее кожу, суставы и жизненно важные органы – почки, центральную нервную систему, сосудистое русло.

Системной красной волчанкой нельзя зара-зиться. Что может стать причиной ее развития? Однозначного ответа до сих пор нет. Заболевание появляется как последствие целого комплекса генетических и гормональных нарушений. Так непредсказуемо организм может отреагировать и на различные факторы окружающей среды, в первую очередь на ультрафиолетовое облучение, и на вирусные инфекции, и на некоторые лекарственные препараты. Случается, что СКВ появляется после различных психических травм, тяжелых стрессов.

Какое лечение особенно эффективно?

Евгений Насонов, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, академик РАН:

Евгений Насонов Фото: архив редакции

– До недавнего времени в арсенале врачей имелись лишь такие препараты для лечения СКВ – в первую очередь это глюкокортикоидные гормоны и цитостатики, – которые при высокой эффективности имели очень серьезные побочные эффекты, вызывающие остеопороз, сахарный диабет, ожирение, катаракту, бесплодие и другие.

Терапия с участием этих препаратов может привести к тому, что молодые еще женщины теряют работоспособность, возможность иметь детей.

Современные направления лечения СКВ – снижение активности заболевания на основе использования инновационных лекарственных препаратов, которые позволяют снизить дозу глюкокортикоидных гормонов и таким образом уменьшить риск побочных эффектов. То есть современные препараты оказывают более точечное воздействие на очаги болезни, не нанося непоправимый вред здоровью пациентки.

Самое главное в борьбе с СКВ – ее ранняя диагностика. Поэтому, как только вы почувствовали боль в суставах на фоне повышения температуры, увидели характерные высыпания на теле и покраснения на лице, – обратитесь к специалисту. Не ждите и не надейтесь, что «само пройдет». Главное в процессе лечения – выполнять рекомендации врача и в целом оптимистично настроиться на выздоровление.