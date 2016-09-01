Йога для лица: Красиво и просто волшебно

Специалист по аюрведе Анастасия Хрущинская поделилась с Sobesednik.ru упражнениями для поддержания красоты.

Там, где красота – там и здоровье! Настя практикует эту гимнастику в США после того как познакомилась с книгой знаменитой йогини Индры Деви «Йога для американцев»:

– Книга Индры Деви поистине бесценна. Читаю ее снова и снова и черпаю бесконечное знание и массу полезного и важного. Такие книги надо перечитывать неоднократно. Основной принцип ведического обучения – многократное повторение. Поэтому обязательно прочитайте отдельно описание каждого комплекса, чтобы вы ежедневно смогли повторять йогу для шеи и глаз самостоятельно. Очень рекомендую ввести эту практику в свой распорядок дня, как чистку зубов.

Даже если вы немощны, обессилены после болезни, комплекс для шеи и глаз необходимо делать вне зависимости от вашего состояния. Очень важно не напрягать шею и проверить ее гибкость и подвижность. Если какое-то упражнение для шеи вызывает дискомфорт, это может быть сигналом того, что нужно обратиться к врачу. Если вы не находите время делать комплекс каждый день, просто, сидя на работе перед компьютером или дома перед телевизором, подвигайте 5–6 раз голову вперед и назад, сделайте 5–6 вращений головой из стороны в сторону и 5–6 полных вращений головой. Делайте все упражнения очень медленно.

Анастасия Хрущинская Фото: архив редакции

Упражнения для глаз тоже крайне необходимо ввести в свою ежедневную рутину. Это поможет сохранить вам зрение на долгие годы, избавить глаза от напряжения и расслабить глазные мышцы.

Упражнения для шеи от Индры Деви

Эту практику можно выполнять в любое время и практически в любом месте. Очень хорошо делать комплекс упражнений для шеи и глаз ежедневно. Можно выполнять его сразу, как только вы встали с кровати, за рабочим столом, смотря телевизор и даже принимая душ. По времени эти упражнения занимают всего 3–5 минут, поэтому вряд ли можно найти существенные отговорки их не делать. Упражнения для шеи помогут избежать женщинам (как, впрочем, и мужчинам) образования второго подбородка, будут держать мышцы лица в тонусе, обеспечат вам здоровый цвет лица. Даже если у вас есть проблемы с выполнением других йогических практик, упражнения для шеи доступны практически любому человеку.

Техника выполнения:

Сядьте на пол, скрестив ноги, в позу лотоса (падмасана) или в позу полулотоса (ардха падмасана). Если эти позы трудны для выполнения, то сядьте в алмазную позу – поджав колени под себя (ваджрасана). Можно использовать специальную подушку или блоки для поддержки. Положите руки на колени. Очень важно сидеть с прямой спиной. Если для вас сложно сидеть на полу, то можно сесть на стул и тоже положить руки на колени. Не забывайте контролировать спину и следить за осанкой.

Поза лотоса – падмасана. Не всякий может сесть в нее без тренировки.

Алмазная поза – ваджрасана. Эта поза является одной из основных для медитации и дыхательной практикой. Если вы не можете держать спину ровно, подложите блок под ягодицы.

Сиддхасана, или полулотос, – более простая сидячая асана. Главное – следить за осанкой при ее выполнении, при необходимости использовать блок, плед или подушку.

Сухасана – облегченная сидячая асана – доступна почти каждому.

Расслабьте все тело, не напрягайте его. Очень хорошо сделать несколько циклов пранаямы перед началом практики. Просто успокойте дыхание и дышите ровно. На протяжении всей практики сохраняйте спокойное равномерное дыхание через нос.

1. Закройте глаза. Без усилий позвольте своей голове наклониться вперед, потом назад и опять вперед и назад. Для начала нужно выполнять каждое упражнение 4 раза. Со временем и практикой можно увеличить до 6 и более раз. Главное – делать упражнение без напряжения, сохраняя мышцы лица расслабленными.

2. В следующем упражнении поверните голову направо настолько, насколько вы это можете сделать. Верните в нормальное положение. Повторите упражнение в левую сторону. Сделайте 4 повтора в каждую сторону. При повороте головы идет напряжение мышц, при возврате ее в обычное положение – расслабление.

3. В этом упражнении наклоните голову вправо так, как будто кто-то тянет вас за ухо к плечу. Верните голову в нормальную позицию. Повторите упражнение в левую сторону. Сделайте 4 повтора в каждую сторону.

Когда вы наклоняете голову к плечу, очень важно следить, чтобы плечо оставалось на месте, не поднималось. Не надо делать слишком сильное движение головой – здесь мы работаем с мышцами шеи и наклон осуществляется за счет их напряжения. Вы должны точно чувствовать напряжение с левой стороны шеи, когда наклоняете голову вправо, и наоборот. Никакие другие мышцы в этом случае не работают.

4. Следующее упражнение – движение черепахи. Выполняйте движения шеей, как это делают черепахи, когда выглядывают из панциря. Движение выполняется вперед и назад. Делайте движение вперед и назад 4 раза. При выполнении этого упражнения тренируются задние и боковые мышцы шеи.

5. И заключительное упражнение для шеи. Повышаем эластичность мышц. Бросьте голову вперед на грудь, полностью расслабив мышцы, как бы уроните голову, пусть она будет тяжелой, как будто ее сложно поднять. Медленно, очень медленно начинайте движение по часовой стрелке. Делайте упражнение несколько раз. Повторите точно такое же количество раз против часовой стрелки. Во время выполнения следите, чтобы ни в спине, ни в плечах не было напряжения. Мы делаем упражнение только за счет мышц шеи. Это очень важно.

После выполнения последнего упражнения похлопайте обратной стороной обеих ладоней по шее впереди и по подбородку со стороны шеи. Обратную сторону шеи тоже пройдите ладонями и кончиками пальцев с легким прихлопыванием. Эта процедура обеспечит приток крови к вашим поработавшим мышцам.

Ежедневная практика этого комплекса снимет напряжение мышц шеи и верхнего отдела позвоночника, позволит сохранить мышцы гибкими и эластичными.

Упражнения для глаз Индры Деви

Для осуществления йогической практики для глаз лучше всего оставаться в тех же асанах и позах, которые используются в упражнениях для шеи. Откройте глаза, чтобы проверить свое положение – сохраняйте спину прямой, руки на коленях, все тело расслаблено, нет напряжения, голова прямо, плечи опущены. Все тело должно быть неподвижным перед началом практики, двигаются только глаза.

Теперь поднимите глаза и найдите какую-то неподвижную точку, на которую вы можете смотреть без напряжения, без усилия, вы видите ее ясно и четко и всегда сможете к ней вернуться, когда поднимете глаза вверх без малейшего движения головы.

Теперь опустите глаза и найдите точку внизу, которую вы видите четко, ясно, не напрягая взгляд. Смотрите на эту точку всегда, когда вы опускаете глаза. Голова, шея, плечи остаются неподвижными. Сохраняйте спокойное, ровное дыхание, без задержек и глубоких вдохов и выдохов.

Техника выполнения:

1. Поднимите глаза вверх и посмотрите на выбранную вами точку.

Опустите глаза вниз и взгляните на нижнюю зафиксированную точку. Повторите упражнение 4 раза для каждого положения. Закройте глаза на мгновение для небольшого отдыха.

2. Теперь делайте то же самое, используя фиксированные точки справа и слева на уровне глаз. Можно развести руки и в качестве ориентира использовать поднятые большие пальцы, смотря на них то вправо, то влево. Держите пальцы на уровне глаз. Двигайте только глазами, ни в коем случае шеей или головой. Повторите 4 раза. Моргните несколько раз, закройте глаза для отдыха.

3. Выберите точку в правом углу, когда вы поднимаете глаза вверх, и в левом углу, когда вы опускаете глаза вниз. Оставайтесь в той же позе, в которой вы сидите – без движения в позвоночнике, шее или голове. Посмотрите на верхнюю точку, потом наискосок на нижнюю точку. Повторите 4 раза. Моргните несколько раз и закройте глаза для отдыха.

Сделайте это же упражнение с другими углами – слева вверх, справа вниз. Повторите 4 раза, моргните несколько раз, закройте глаза и отдохните.

4. Следующее упражнение начните делать через несколько дней после начала практики (через 3–4 дня). Упражнение заключается в медленном вращении глазными яблоками по часовой стрелке и против часовой стрелки. Через несколько дней практики ваши глазные яблоки будут подготовлены и вы не будете испытывать дискомфорт при выполнении упражнения. Опустите глаза и посмотрите на пол, затем медленно отведите глаза влево, потом выше и выше вверх, в потолок, потом вправо, медленно, пока не увидите пол. Делайте упражнение очень медленно, совершая полный круг глазными яблоками. Сморгните и закройте глаза для отдыха. Повторите то же самое в другом направлении.

Упражнения Кэрол хороши тем, что позволяют сохранять женское лицо долгие годы молодым, подтянутым и свежим, без применения каких-либо сложных косметических процедур и тем более хирургических вмешательств Фото: Shutterstock

5. Следующее упражнение тренирует зрение, мы будем менять фокус зрения с близкого на далекий и наоборот. Возьмите карандаш или используйте поднятый большой палец руки. Поднесите его к кончику носа и устремите взгляд на него. Медленно начинайте отводить карандаш или палец на уровне глаз, зафиксировав взгляд на кончике. На расстоянии, на котором вы видите карандаш или палец четко, без размытости, остановите движение, поднимите глаза и найдите самую дальнюю точку, которую вы видите предельно четко и ясно. Теперь переведите взгляд на карандаш и обратно на дальнюю точку. Повторите несколько раз. Моргните и закройте глаза для отдыха.

6. Последнее упражнение – накладывание ладоней на глаза. Это очень важное упражнение для сохранения и улучшения зрения. Его можно делать, когда глаза устали или зрение сильно напряжено. Это упражнение оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему.

Продолжайте сидеть в той же позе, в которой вы делали практику. Быстро потрите ладони друг о друга до того момента, когда почувствуете интенсивное тепло. Положите разогретые ладони на глазные яблоки. Не наклоняйте голову, не сбивайте дыхание, работают только руки. Можно сделать глубокий вдох. Повторите упражнение 2–3 раза. Держите ладони на глазах, пока чувствуете тепло, можно держать даже несколько минут. Если вы планируете делать упражнение дольше, то удобнее всего пересесть за стол и подложить под локти пару книг, чтобы держать ладони на глазах без напряжения, не опуская голову. Это упражнение реально помогает улучшить зрение.

***

Продолжить комплекс Индры Деви я предлагаю упражнениями из системы Кэрол МЭДДЖИО (знаменитого американского косметолога). На моем блоге есть видеоурок, в который вошли 11 упражнений Кэрол. Всего упражнений 14, и если делать комплекс полностью, то он займет 11 минут. В моем блоге есть видео, оно хорошо для начинающих. Продолжающим очень рекомендую прочитать книгу Кэрол «Аэробика для кожи и мышц лица». Упражнения Кэрол хороши тем, что позволяют сохранять женское лицо долгие годы молодым, подтянутым и свежим, без применения каких-либо сложных косметических процедур и тем более хирургических вмешательств. Так называемый овал Кэрол Мадджио можно практиковать, сидя в машине, занимаясь домашней работой или любимым хобби. Как и отдельные упражнения, можно делать в любую свободную минуту. Лучше, конечно, чтобы вас никто не видел в этот момент, дабы не напугать окружающих кривляньем)))). Гимнастика настолько эффективна, что уже через 10 дней ежедневного выполнения упражнений заметны видимые изменения лица. Эффект омоложения и подтянутости гарантирован.

От редактора: В блоге Анастасии есть видеозапись урока, проведенного ею во время ретрита (выездные практики) в Месте Силы – на Аркаиме (Челябинская область), который организовали Рустам и Наталья Хамитовы (основатели Практик Центра «Руна», Челябинск). Мы рекомендуем этот комплекс каждой девушке и женщине.

Адрес блога: http://saraswati-club.blogspot.com.by/2016/07/blog-post.html