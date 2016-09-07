Вакцинация от гриппа: как сделать все правильно?

В западных странах вакцинацию может провести медсестра, а по нашим стандартам она должна делать это под контролем врача

В сентябре начинается не только учебный год, но и сезон вакцинации от гриппа, напоминает Sobesednik.ru.

Москвичи на этот раз смогут сделать прививку не только за деньги в поликлинике, но и бесплатно в метро.

Вакцинацию в метро – вернее, в расположенных поблизости мобильных пунктах – решили предложить тем, у кого желание привиться от гриппа есть, а времени куда-то идти специально нет. Это в основном молодые люди, работающие или студенты.

У специалистов идея вызвала неоднозначную реакцию. По словам доктора медицинских наук Василия Власова, президента Общества специалистов доказательной медицины, это довольно странная затея, которая приведет к тому, что часть медперсонала будет вынуждена прервать ради нее прием пациентов в поликлиниках:

– В западных странах вакцинацию может провести медсестра, а по нашим стандартам она должна делать это под контролем врача. А откуда их взять? В поликлиниках персонала, как известно, и так не хватает. Значит, какое-то время – а это не один день – занятые на этой вакцинации врачи и медсестры не смогут оказывать помощь пациентам, на которых у них и без того не хватает времени.

Сама по себе прививка вне больничных стен не нонсенс: вакцинацию от гриппа, например, давно можно «заказать» с доставкой по месту работы.

– Практика вакцинации против гриппа вне лечебных учреждений широко распространена, причем в хорошо развитых и небедных странах, – рассказывает специалист по иммунопрофилактике Александр Гольд­штейн. – Например, в США и некоторых европейских странах прививку можно сделать в аптеке или даже в супермаркете. Это позволяет защитить большее число людей, которые просто никогда не придут в поликлинику.

Среди возможных минусов вакцинации «по пути» называют риск побочных реакций, которые чаще всего развиваются сразу после введения препарата.

– Когда врач вакцинирует пациента, которого видит впервые и про которого ничего не знает, риск побочных эффектов увеличивается, – объясняет Василий Власов. – Если человек сразу после прививки, допустим, садится в троллейбус, едет четыре остановки и у него развивается анафилактический шок, оказать ему экстренную помощь несколько проблематично.

В поликлиниках «свежепривитого» пациента просят не уходить в течение 30–40 минут, чтобы не пропустить возможную реакцию. Так что тем, кто рассчитывает привиться в метро по причине нехватки времени, все-таки придется чуть притормозить. Впрочем, по словам Александра Гольдштейна, современные вакцины от гриппа достаточно безопасны:

– Они очень хорошо переносятся, и немедленные тяжелые побочные реакции типа анафилаксии при их введении исключительно редки.

Идеальная вакцинация: где, когда, как?

Прививка от гриппа считается одной из самых «легких», однако правила вакцинации распространяются и на нее. Вот как все должно выглядеть в идеале.

1. Вы должны быть здоровы. Это значит, что у вас не должно быть температуры и других симптомов ОРЗ, а также хронической болезни в стадии обострения. После болезни выжидать 1–2 недели не обязательно, вакцинироваться можно сразу после нормализации состояния.

2. Если предыдущие прививки вызвали какие-либо осложнения, об этом нужно сообщить врачу. Сильная побочная реакция на противогриппозную вакцину в прошлом может быть противопоказанием.

3. Идеально, если по поводу вакцинации вы обратитесь к тому врачу, у которого наблюдаетесь (например к участковому терапевту) и который видит вас не впервые.

4. Надо учитывать, что вакцина даст иммунитет лишь через две недели. В этот период можно заболеть как гриппом, так и любой другой ОРВИ – так что лучше поберечься.