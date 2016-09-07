Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:44, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Ученые советуют рожать близнецов на три недели раньше срока

Наиболее оптимальным временем родов для близнецов или тройняшек учеными названа 38-я неделя беременности.

Традиционно будущим мамам близнецов или тройняшек рекомендуют пройти через досрочные роды для снижения риска мертворождений. Однако в распоряжении науки не было исследований, которые бы определяли наиболее оптимальное время рождения близнецов.

И вот теперь ученые из США проанализировали информацию по 35 000 беременностей с близнецами, которая показала, что срок в 37 недель является для таких малышей оптимальным. При этом данный срок наиболее всего подходит при дихорионической беременности, при которой у каждого из близнецов имеется личная плацента, а вот при монохорионической беременности с общей плацентой оптимальным является срок в 36 недель.

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Владимиров Алексей

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