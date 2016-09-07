Спиртное разрушает женскую печень гораздо быстрее мужской

Американские ученые выяснили, что для женской печени алкоголь гораздо более разрушителен, чем для мужской.

Исследователи из США доказали, что воздействие спиртных напитков на печень человека зависит от его пола. При одинаковом стаже и количестве потребляемого алкоголя женская печень демонстрирует более выраженную степень разрушения, чем мужская.

В этой связи представительницам прекрасного пола необходимо гораздо более ответственно подходить к употреблению спиртных напитков, поскольку женский алкоголизм несет в себе большую опасность для здоровья и жизни. Такие выводы были сделаны в ходе изучения печени нескольких сотен мужчин и женщин, употребляющих разное количество спиртных напитков.