Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:56, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Слезы зараженных вирусом Зика представляют опасность

Ученые из Университета Вашингтона впервые обнаружили вирус Зика в слезах лабораторных мышей.

У некоторых людей, столкнувшихся с вирусом Зика, развивается тяжелое заболевание глаз, приводящее к потере зрения. И вот теперь американские исследователи обнаружили следы вируса в слезах лабораторных мышей.

Эксперименты показали, что вирус в слезах способен сохранять свою жизнеспособность до трех недель, оставаясь источником инфекции. В ближайшем будущем ученые проведут исследования на людях, чтобы подтвердить свою теорию.

читайте также:Бразилия готовиться принять Олимпиаду-2016
Вирус Зика – это навсегда? Как не заболеть едущим в Бразилию и не только
Ситуацию с вирусом Зика в Бразилии и за ее пределами за два месяца до Олимпиады изучил c экспертами Sobesednik.ru »

читайте также:Вирус Зика победить гораздо проще, чем навсегда избавиться от гриппа
Человечество легко победит вирус Зика, но проиграет гриппу
Несмотря на всю опасность вируса Зика, истребить эту болезнь куда проще, чем справиться с гриппом, как полагают ученые »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

"Зато какой пиар университету!" – пользователи Сети о посвящении КемГУ
15:47, 07 Сентября 2016
Социальные сети неоднозначно отреагировали на новость о «голых первокурсниках» КемГУ
»
Почему Трампа поддержал даже Киркоров?
15:25, 07 Сентября 2016
Политолог-американист оценила для Sobesednik.ru шансы миллиардера Дональда Трампа стать президентом Америки
»
Бритни Спирс разлюбила не спасшего ее охранника
15:07, 07 Сентября 2016
Бритни Спирс охладела к бойфренду после того, как чуть не утонула на Гавайях, узнал Sobesednik.ru
»