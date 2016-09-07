Слезы зараженных вирусом Зика представляют опасность

Ученые из Университета Вашингтона впервые обнаружили вирус Зика в слезах лабораторных мышей.

У некоторых людей, столкнувшихся с вирусом Зика, развивается тяжелое заболевание глаз, приводящее к потере зрения. И вот теперь американские исследователи обнаружили следы вируса в слезах лабораторных мышей.

Эксперименты показали, что вирус в слезах способен сохранять свою жизнеспособность до трех недель, оставаясь источником инфекции. В ближайшем будущем ученые проведут исследования на людях, чтобы подтвердить свою теорию.