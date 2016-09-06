Уникальный прибор значительно ускорит проверку лекарств

Уникальное устройство, способное одновременно измерять рост многих тысяч клеток, ускорит испытания новых лекарств.

В журнале Nature Biotechnology приводятся результаты проверки работы нового устройства, способного одновременно тестировать рост множества клеток. Ученые испытали результативность этого оборудования во время наблюдений за эффективностью антибиотиков и противомикробных пептидов.

В ходе одного из экспериментов была проверена эффективность антибиотика канамицина против кишечной палочки, вызывающей диарею. Эксперимент показал, что лекарство замедляет синтез белка, а это останавливает рост и вызывает гибель клеток. Данное устройство способно значительно ускорить испытания лекарственных препаратов.