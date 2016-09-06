Рак скоро будут лечить с помощью геномного редактора

Китайским ученым впервые в истории науки удалось с помощью геномного редактора подавить рост раковых клеток.

Исследователи из Университета Шанхая заставили злокачественные клетки покончить с собой с помощью геномного редактора CRISPR/Cas9. Ученым удалось получить очень перспективные для человека результаты лечения лабораторных мышей.

Нередко одной из главных причин развития злокачественных новообразований являются сбои в механизме самоуничтожения клеток. Геномный редактор позволяет ликвидировать данный пробел, так что злокачественные клетки эффективно уничтожают сами себя, избавляя организм от угрозы смерти.