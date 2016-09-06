От расставания с любимым до инфаркта – несколько шагов

Американские ученые установили, что разрыв отношений с любимым человеком может крайне негативно отразиться на здоровье.

Речь идет не только о плохом настроении или даже депрессии, но об общем психологическом и физиологическом состоянии. Падение уровня нейромедиатора дофамина вызывает физическую боль, происходит угнетение работы сердечно-сосудистой системы и некоторых других органов.

Правда, в организме человека находятся вещества энкефалины, которые несколько смягчают выраженность боли у жертв синдром разбитого сердца. Роль этих веществ еще до конца не изучена наукой.