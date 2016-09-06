8 самых опасных последствий синдрома разбитого сердца

Эксперты назвали 8 строго научных последствий, которые вызывает в нашем организме разрыв с любимым человеком.

Как уже сообщал Sobesednik.ru, на днях американские ученые установили, что разрыв с любимым человеком приводит не только к психологическим, но и к чисто физиологическим последствиям, включая сильную боль. Эксперты сайта Elite Daily перечислили, чем грозит человеку синдром разбитого сердца.

Физическая боль

После разрыва с любимым человеком возникает такое ощущение, будто бы нас ударили в живот. И хотя в реальности никаких физических повреждений мы не получаем, мозг ощущает реальность подобной боли. Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что у жертв синдрома разбитого сердца активируется та же самая зона мозга, которая отвечает и за физическую боль.

Похудение или прибавка веса

Синдром разбитого сердца приводит либо к набору лишнего веса, либо к его дефициту, что вызывается перееданием или голоданием. Все зависит от того, как именно человек привык справляться с грустными мыслями. Кто-то заедает их сладостями, чтобы повысить себе настроение, а кто-то не подходит к холодильнику из-за сильной тоски и даже думать не может о принятии пищи. Для каких-то людей расставание с любимым человеком становится самой мощной, хотя и не очень здоровой диетой.

Гормоны стресса

Когда мы испытываем влюбленность, то мозг производит дофамин и окситоцин, рождающие у нас ощущение счастья. Когда наше сердце разбито, то эти химические вещества перестают воздействовать на настроение, что делает нас жертвами гормонов стресса кортизола и эпинефрина.

Депрессия

Это самое очевидное последствие синдрома разбитого сердца, ведь исследования доказали, что разрыв отношений реально вызывает депрессию. Ученые выяснили, что те потери, которые приводят к снижению собственной самооценки человека, в два раза чаще запускают депрессию. А когда от нас отказываются любимые люди, то это бьет по самооценке сильнее всего.

Абстинентный синдром

Называемый в народе «ломкой» абстинентный синдром обычно поражает людей, которые отказываются от наркосодержащих субстанций вроде алкоголя, табака или лекарств. Однако после расставания с любимым человеком у многих также отмечается ломка, как установили ученые. К счастью, как и во всех прочих случаях, она со временем заканчивается и наше самочувствие улучшается.

Кризис личности

Очень часто жертвы синдрома разбитого сердца начинают анализировать себя и пытаться ответить на вопрос о том, зачем они вообще живут. Расставание нередко изменяет их представление о самих себе. Вполне возможно, что человеку придется столкнуться с мощнейшим экзистенциальным кризисом.

Не первый разрыв

Хотя об этом не хочется даже думать, но после первого разрыва последует и второй. Ученые из Университета Брауна выяснили, что если человек мучительно переживает расставание с партнером, то вероятность второго подобного инцидента увеличивается на 75%.

Пагубность одиночества

Брошенным людям очень хочется побыть в одиночестве, но им всеми силами необходимо стремиться в компанию. Только так они смогут повысить уровень дофамина и вместе с ним поднять настроение. Крайне необходимо заниматься теми вещами, которые обычно приносят удовольствие, например походами в кино или верховой ездой.