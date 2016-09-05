Секрет вечной молодости скрыт в коре головного мозга

Секрет вечной молодости человека скрывается в особенностях строения его мозга, как установили ученые из США.

Американские исследователи из Северо-Западного университета сравнили особенности физиологии людей старше 80, которые либо демонстрировали нарушения когнитивной деятельности, либо сохраняли абсолютно ясный ум. Тем самым ученые пытались установить, какие особенности организма делают человека более молодым на интеллектуальном уровне.

Оказалось, что сохранившие интеллект с возрастом люди имели существенные отличия в коре головного мозга. При этом в молодости они не проявляли никаких феноменальных интеллектуальных способностей, но их память гораздо меньше ухудшалась со временем, а скорость мышления даже после 80 оставалась на том уровне, который обычно отмечается у человека в районе 55 лет.