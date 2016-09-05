Здоровье
Источник: Американские СМИ
17:31, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Опасные мутации генов организму человека нужны для защиты

Человек не отсеивает в ходе эволюции опасные генетические мутации, чтобы адаптироваться к патогенам из окружающей среды.

Немецкие исследователи решили выяснить, почему некоторые мутировавшие гены, вызывающие опасные болезни вроде рака и шизофрении, не отсеиваются в ходе эволюции человека. Оказалось, что наш организм сохраняет эти мутации на всякий случай, хотя они и грозят наследственными недугами.

Чем более разнообразным является генетический набор человека, тем выше его шансы на борьбу с новыми патогенами из окружающей среды. Вот почему нам требуется генетическое многообразие, хотя оно и чревато различными опасными для жизни мутациями.

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