Названы лекарства, защищающие детей во время химиотерапии

Американские ученые предлагают использовать кардиопротекторы для помощи детям, которые проходят через химиотерапию.

Лекарства из категории кардиопротекторов могут помочь маленьким пациентам одолеть рак. Эти препараты защищают сердца пациентов, которые проходят через мучительную химиотерапию, оказывающую сильное токсическое воздействие на растущий организм.

Наблюдения показали, что в случае использования кардиопротекторов при лечении рака детские сердца могут быть защищены от инфарктов, повреждений клапанов и кардиомиопатии. Все эти осложнения смертельно опасны для юных пациентов.