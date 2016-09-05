Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:19, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Наука проверила гены человека на мутации, вызывающие рак

Австралийские ученые завершили всемирное исследование генетических мутаций, которые приводят к развитию опухолей.

Это исследование подтвердило, что в случае мутации генов BRCA1 и BRCA женщинам грозит рак груди. Данные гены теперь связывают с именем актрисы Анджелины Джоли, которая прошла через двойную мастэктомию и удаление яичников, когда узнала о наличии у себя в организме подобных мутаций. Родная мать и тетя актрисы обе умерли от рака груди.

В эксперименте ученых приняли участие более 200 000 жертв рака из самых разных стран мира. Эксперты исследовали их гены на предмет мутаций с помощью новейших технологий сканирования.

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Владимиров Алексей

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