Дети болеют раком все чаще из-за плохого воздуха и радиации

Заболеваемость раком среди детей постоянно растет, и виной этому являются внешние факторы современного образа жизни.

Британские ученые посчитали, что за последние 16 лет дети и подростки стали болеть раком в полтора раза чаще. Особенно сильный всплеск наблюдается среди жертв детских лейкозов, а эти болезни наиболее тяжело лечить из-за их крайней агрессивности.

Частично данный рост заболевших объясняется тем, что онкологи стали значительно лучше диагностировать рак, и через проверку проходит множество детей. Но по большей части этот феноме вызывается влиянием внешних факторов образа жизни: вредными выхлопами в атмосферу, неправильным питанием, низкой физической активностью, радиацией от бытовых приборов и мобильных телефонов, а также другими обстоятельствами.