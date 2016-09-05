Здоровье
Источник: Британские СМИ
14:36, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Дети болеют раком все чаще из-за плохого воздуха и радиации

Заболеваемость раком среди детей постоянно растет, и виной этому являются внешние факторы современного образа жизни.

Британские ученые посчитали, что за последние 16 лет дети и подростки стали болеть раком в полтора раза чаще. Особенно сильный всплеск наблюдается среди жертв детских лейкозов, а эти болезни наиболее тяжело лечить из-за их крайней агрессивности.

Частично данный рост заболевших объясняется тем, что онкологи стали значительно лучше диагностировать рак, и через проверку проходит множество детей. Но по большей части этот феноме вызывается влиянием внешних факторов образа жизни: вредными выхлопами в атмосферу, неправильным питанием, низкой физической активностью, радиацией от бытовых приборов и мобильных телефонов, а также другими обстоятельствами.

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Владимиров Алексей

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