4 главных надежды человечества в борьбе с детским раком

Исследования показывают, что число жертв рака среди детей растет, и вот что ждет детскую онкологию в ближайшем будущем.

Как сообщал Sobesednik.ru, британские ученые установили, что за 16 лет число жертв детского рака выросло на 40% из-за внешних факторов вроде вредных выбросов в атмосферу, плохого питания и радиация от бытовых приборов. Чем может ответить на этот вызов детская онкология? Эксперты называют четыре наиболее перспективных направления развития этого раздела медицины.

Адресная (направленная) терапия

Если раньше онкологи лечили всех раковых больных по одному и тому же алгоритму в зависимости от типа болезни, то сегодня наука подошла к пониманию того, что каждая опухоль имеет свои собственные генетические характеристики. А значит, каждый пациент должен получать адресное, специально разработанное для него лечение, которое будет во много раз эффективней общего. В последние годы наблюдается усиленное развитие раковой биологии, учёные узнают все больше об индивидуальных характеристиках опухолей. Так, стало известно, что эффективные против взрослой лимфомы лекарства также очень хорошо лечат детские твердые опухоли, обладающие похожими биологическими характеристиками. Некоторые открытия в области детского рака могут повлиять и на лечение взрослых пациентов. Ученые подходят к пониманию того, что определенные механизмы развития опухолей у взрослых отличаются от подобных механизмов у детей, а это требует разного лечение.

Иммунотерапия

По признанию ряда ученых с мировым именем, это наиболее перспективная область всей медицины и онкологии в частности. Иммунотерапия воздействует не столько на сами опухоли, сколько на иммунную систему человека, побуждая ее окрепнуть и устремиться в атаку на врага, чтобы уничтожить его. Лекарства на основе специфических антител в ходе клинических исследований демонстрируют настоящие чудеса. Не так давно в Америке одобрили препарат на основе антител динутуксимаб, который стал первым иммунотерапевтическим лекарством против тяжелейшей нейробластомы — детского рака. Создаются препараты, на генетическом уровне обучающие Т-клетки распознавать опухолевые клетки в организме жертв детских лейкозов, которые устойчивы ко всем остальным видам лечения. Данный подход сегодня исследуется и при терапии прочих видов рака. Уже сегодня благодаря иммунотерапии можно говорить о прорыве в лечении меланомы и других взрослых разновидности опухолей.

Снижение токсичности

Теоретически химиотерапия и облучение способны победить любой рак, но на практике этого не происходит, поскольку данные разновидности лечения смертельно опасны для пациентов. Их токсическая нагрузка и уровень облучения оказываются непосильной ношей для больных, особенно для детей. Последние годы ученые работают над снижением токсической нагрузки химиотерапии и степени радиоактивности у облучения. В ближайшем будущем эксперты ожидают серьезных достижений в этой области, которые позволят повысить выживаемость маленьких пациентов.

Глобальные усилия

В развитых странах ситуация с лечением детского рака улучшается, но этого нельзя сказать про развивающиеся страны. Улучшение глобальной системы здравоохранения, вне всяких сомнений, снизит риск детской смертности не только от рака, но и от многих других болезней. Все чаще лучшие врачи из США, Европы, Китая и Японии отправляются в Африку, бедные страны Азии и Латинской Америки для того, чтобы налаживать общую систему здравоохранения и обучать местных медиков. Совместные усилия сделают детский рак еще более редкой болезнью, чем он является в настоящее время.