После уколов ботокс может добраться до нервной системы

Ученые из США выяснили, что ботокс способен проникать в нервную систему, что смертельно опасно для человека.

Один из самых популярных косметологических препаратов, с помощью которого миллионы людей разглаживают морщины на лице, представляет большую опасность для здоровья человека. Исследователи из США выяснили, что токсин ботулизма все-таки способен покинуть место инъекции и попасть через кровоток в нервную систему.

Это грозит пациентам многочисленными осложнениями, включая параличи, затруднения с глотанием, удушье и даже смерть. Впрочем, последствия таких атак ботокса изучены еще не до конца.