После приема антибиотиков малышам грозит пищевая аллергия

Родителям малышей не нужно давать им антибиотики в первый год жизни, чтобы не вызвать аллергию, как установили ученые.

Исследователи из Университета Южной Каролины выяснили, что прием антибиотиков детьми в первый год жизни увеличивает риск развития у них пищевой аллергии. Лекарства из категории антибиотиков нарушают в организме ряд естественных защитных механизмов в кишечной флоре.

В целом прием антибиотиков в первые 12 месяцев жизни повышает вероятность развития пищевой аллергии на 21%. Именно поэтому данные лекарства среди самых маленьких нужно использовать только в том случае, если никаких других альтернатив уже нет.