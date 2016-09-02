Здоровье
Источник: Американские СМИ
13:58, 02 Сентября 2016 Версия для печати

После приема антибиотиков малышам грозит пищевая аллергия

Родителям малышей не нужно давать им антибиотики в первый год жизни, чтобы не вызвать аллергию, как установили ученые.

Исследователи из Университета Южной Каролины выяснили, что прием антибиотиков детьми в первый год жизни увеличивает риск развития у них пищевой аллергии. Лекарства из категории антибиотиков нарушают в организме ряд естественных защитных механизмов в кишечной флоре.

В целом прием антибиотиков в первые 12 месяцев жизни повышает вероятность развития пищевой аллергии на 21%. Именно поэтому данные лекарства среди самых маленьких нужно использовать только в том случае, если никаких других альтернатив уже нет.

читайте также:Проблему антибиотикорезистентности можно решить с помощью сточных вод
Сточные воды делают антибиотики более мощными
Сточные воды могут подарить человечеству радикально новый класс антибиотиков, обладающих большей мощностью.  »

читайте также:По выраженности одного гена можно предсказать течение астмы и аллергии
Найден ген, увеличивающий воспаления при астме и аллергии
Ученые смогли обнаружить ген, который увеличивает уровень воспалительных процессов у людей, страдающих от астмы. »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Почему изменилась тактика "кремлевских троллей"?
15:15, 02 Сентября 2016
Перемены в работе «кремлевских троллей» в Сети Sobesednik.ru обсудил с самым известным разоблачителем «ботов из Ольгина»
»
Бывший муж Арнтгольц рассказал о жизни после развода
15:10, 02 Сентября 2016
Актер Иван Жидков рассказал Sobesednik.ru об отношениях с бывшей женой Татьяной Арнтгольц и новой возлюбленной
»
Майкл Фассбендер влюбился в Алисию Викандер прямо на съемках
14:32, 02 Сентября 2016
Майкл Фассбендер влюбился в Алисию Викандер прямо во время съемок фильма «Свет в океане»
»