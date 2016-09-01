Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:16, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Полнолуние увеличивает рождаемость по неизвестной причине

Ученые из Японии выяснили, что в полнолуние рождаемость повышается, однако не смогли установить причины этой связи.

Легенда о повышении рождаемости в периоды полнолуния распространена среди многих народов, населяющих нашу планету. Ученые из Университета Токио впервые в истории науки подтвердили эту гипотезу, проанализировав частоту рождаемости телят на одной из ферм по месяцам и дням в период с 2011 по 2013 годы.

Оказалось, что большая часть телят рождалась в дни и ночи, предшествующие полнолунию, во время полнолуния и сразу после него. При этом авторы исследования так и не смогли узнать, чем же объясняется подобная связь и наблюдается ли она у людей.

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