Здоровье
Источник: Американские СМИ
17:33, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Новое лекарство от деменции показало большой потенциал

Швейцарские ученые работают над лекарством, продемонстрировавшим большой потенциал в лечении болезни Альцгеймера.

Команда исследователей из Университета Цюриха разрабатывает препарат, эффективно удаляющий из мозга бета-амилоидные скопления. Считается, что именно эти белковые массы и являются причиной возникновения старческого слабоумия.

Испытания уже проводятся на людях, и через 6 месяцев после первых инъекций в группе получивших лекарства отмечалось существенное снижение уровня бета-амилоидных скоплений в мозге по сравнению с теми добровольцами, которые получали плацебо. Это позволяет говорить о том, что лекарство может быть эффективно хотя бы на начальной стадии болезни Альцгеймера.

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