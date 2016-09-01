Новое лекарство от деменции показало большой потенциал

Швейцарские ученые работают над лекарством, продемонстрировавшим большой потенциал в лечении болезни Альцгеймера.

Команда исследователей из Университета Цюриха разрабатывает препарат, эффективно удаляющий из мозга бета-амилоидные скопления. Считается, что именно эти белковые массы и являются причиной возникновения старческого слабоумия.

Испытания уже проводятся на людях, и через 6 месяцев после первых инъекций в группе получивших лекарства отмечалось существенное снижение уровня бета-амилоидных скоплений в мозге по сравнению с теми добровольцами, которые получали плацебо. Это позволяет говорить о том, что лекарство может быть эффективно хотя бы на начальной стадии болезни Альцгеймера.