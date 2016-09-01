Аллергическая эпидемия: как спасти себя от еды?

Медики говорят, что число аллергиков будет расти, это связано с нашим образом жизни, работой и бытом

Доктор Евгения Степанова рассказала Sobesednik.ru, как уберечься от пищевой аллергии.

Десять лет назад от пищевой аллергии страдала только четверть населения страны, а сегодня уже треть. Научные работы последних лет показывают: нас убивают низкокачественные продукты, заполонившие прилавки, но мы их все равно едим. Как съесть любимое блюдо и остаться в живых? Советы нашим читателям о лечении пищевой аллергии дает врач – аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Евгения Степанова.

Не менее 30% жителей планеты страдают аллергией. Проявления ее разнообразны – сыпь, чиханье, отеки, зуд, насморк, затруднение дыхания и многие другие симптомы. Причиной являются в большинстве случаев пыльца растений, пища, шерсть животных, домашняя пыль, лекарства. Часто встречается пищевая аллергия – необычная чувствительность к различным продуктам питания. Причиной может быть передающаяся по наследству неправильная реакция иммунитета, неполадки в пищеварении: недостаточность ферментов, перенесенное отравление, инфекции, почти все известные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Как проявляется

Проявления аллергии многообразны. Поэтому даже врач не всегда сразу может распознать в картине болезни аллергию. Вас могут беспокоить насморк и чиханье, зуд и покраснение глаз, кашель, боли в животе, изменение артериального давления, различные высыпания и покраснение суставов, затруднение дыхания и даже потеря сознания. Самые частые проявления пищевой аллергии – это крапивница и отек Квинке.

Крапивница – так называется сыпь на коже, похожая на ожог крапивой. Как правило, сопровождается сильным зудом, возникает довольно быстро после приема аллергенной пищи, а при своевременном оказании помощи бесследно исчезает за несколько минут или часов. Если поступление в организм аллергена не прекратилось или чувствительность к нему очень высока, развивается «гигантская» форма крапивницы – отек Квинке. Участки кожи быстро увеличиваются в объеме за счет отека подкожной жировой клетчатки и сильно чешутся. При локализации отека Квинке на лице заплывают глаза, увеличиваются язык и губы, могут наступить затруднение и полная невозможность дыхания (асфиксия). Это состояние опасно для жизни и требует немедленного оказания медицинской помощи.

Евгения Степанова Фото: архив редакции

Что делать, если у вас возникла пищевая аллергия

Если у вас зуд, покраснение кожи, сыпь, отек губ, языка или других частей тела, чиханье, покраснение глаз, слезотечение или затруднение дыхания, необходимо прекратить поступление аллергена в организм (при пищевой аллергии: перестать есть и обильно прополоскать рот водой), принять антигистаминный препарат и обратиться за помощью к врачу.

Как ее лечат

Доктор, который диагностирует и лечит аллергию – аллерголог. Однако помощь пациентам с проявлениями аллергии оказывают и врачи других специальностей: педиатр, терапевт, дерматолог, лор, гастроэнтеролог, пульмонолог.

При первичном обращении вам назначат лекарства, устраняющие проявления болезни, порекомендуют соблюдать специальную гипоаллергенную диету, проведут необходимое обследование и объяснят, как вести пищевой дневник – особый документ, в который на протяжении длительного времени пациент записывает все продукты, которые ест, время и дату их приема, а также проявления заболевания. На основании результатов проведенного обследования, данных опроса и осмотра, а также анализа записей в пищевом дневнике врач поставит диагноз. Лечение аллергии строго индивидуально и зависит от причины, формы заболевания и тяжести проявлений. В большинстве случаев симптомы полностью проходят, если перестать есть виновный в аллергии продукт.

Гипоаллергенная диета

Если проявления затянулись на несколько часов или дней, после оказания медицинской помощи рекомендуется в течение суток употреблять только некрепкий чай, питьевую или минеральную воду в объеме 1,5 литра в сутки (1 литр для детей первого года жизни).

Последующая диета назначается на 1–5 дней и включает в себя продукты, которые сравнительно редко бывают причиной аллергии. Разрешается есть хлеб пшеничный и серый вчерашней выпечки, супы на овощных отварах крупяные или вегетарианские, овсяную и гречневую каши на воде. Принимать пищу следует не реже 6 раз в день.

При уменьшении проявлений аллергии диету можно расширить. Добавить нежирный мясной суп, щи из свежей капусты, свекольник, отварное нежирное мясо, несдобное и несладкое печенье, блюда из яиц (яйца всмятку, не более одного в день или паровой омлет из одного яйца), молочные и кисломолочные продукты короткого срока хранения, рассыпчатые каши, отварные овощи (цветная капуста, картофель, кабачки). Из напитков – вода и некрепкий черный или зеленый чай. Пищу следует принимать 4–6 раз в день.

Лечить ли аллергию самостоятельно

Самолечение аллергии – одна из самых безответственных ошибок, которую может совершить человек. Возможности медицины позволяют эффективно находить причину и лечить болезнь. Своевременное выявление продукта, вызывающего аллергию, и его исключение из пищи, как правило, устраняют симптомы заболевания сами по себе или после непродолжительного приема лекарств. Если же не принять адекватных мер по лечению заболевания, оно может перейти в хроническую форму или приобрести более тяжелое течение, трудно поддающееся коррекции, сделать вас инвалидом или привести к смерти.

Существует много различных по эффективности и своей природе методик, которым приписывается способность вылечить аллергию. Это и дыхательная гимнастика, и аутотренинг, и различные способы очистки организма от шлаков с помощью волшебных напитков и чудодейственных трав, психотерапия, йога, контрастные обливания и различные примочки и притирки. Наверняка среди них есть и те, которые способны облегчить ваше состояние. Но мой совет: прежде чем экспериментировать над своим здоровьем, проконсультируйтесь с врачом и убедитесь в безопасности планируемого средства и его гипотетической эффективности. А самое лучшее, что вы можете сделать, – это доверить лечение профессионалу.

Топ-10 самых аллергенных продуктов

Соленые и маринованные продукты чаще вызывают аллергию, чем свежие, а жареные продукты более аллергенны, чем вареные! Фото: Shutterstock

Замечено, что наиболее часто аллергию вызывают следующие продукты:

1. Коровье молоко

2. Куриный белок

3. Шоколад и какао

4. Рыба и морепродукты

5. Изделия из сдобного теста

6. Алкоголь

7. Орехи и арахис

8. Грибы

9. Мед

10. Цитрусовые

Запомните, что соленые и маринованные продукты чаще вызывают аллергию, чем свежие, а жареные продукты более аллергенны, чем вареные! При одновременном употреблении нескольких продуктов из приведенного списка риск появления пищевой аллергии повышается.