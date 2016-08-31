Стоячая работа позволяет сжигать в 5,5 раз больше калорий

Ученые из Университета Питтсбурга предлагают страдающим от лишнего веса людям работать стоя.

Работа в стоячем положении может оказаться эффективным способом борьбы с лишним весом, даже если изначально работать предполагалось сидя. Другими словами, просиживающим часами перед своими компьютерами сотрудникам необходимо поставить более высокие столы, чтобы они стояли во время работы.

Эксперименты показали, что таким образом можно сжигать в 5,5 раз больше калорий, чем при полностью сидячей работе. А чтобы не уставать слишком сильно, сотрудники могут часть времени сидеть, а часть стоять за своими столами.