Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:45, 31 Августа 2016 Версия для печати

Печень из стволовых клеток оказалась вполне работоспособной

Впервые в истории науки ученым из США удалось вырастить из стволовых клеток полностью функциональный аналог печени.

Технология развития стволовых клеток дает надежду самым разным пациентам, включая и тех, кто нуждается в трансплантации органов. Американские ученые впервые вырастили полноценные гепатоциты на основе стволовых клеток, а затем пересадили их в тела крыс и мышей.

Новая печень в организме грызунов включилась в работу, которая заключается в очищении крови от различных токсинов и выработке альбумина. И хотя новая печень из стволовых клеток по форме была совсем не похожа на традиционную, она выполняла всю требующуюся от нее работу.

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