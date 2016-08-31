Здоровье
Источник: Британские СМИ
15:01, 31 Августа 2016 Версия для печати

Мозг управляет пальцами через десятки лет после ампутации

Ученые из Оксфордского университета установили, что мозг человека продолжает управлять пальцами даже после их ампутации.

И через 10 лет после ампутации пальцев мозг продолжает управлять ими, подавая специфические команды. Данное открытие британских ученых может использоваться при создании протезов нового типа, которые управляются за счет сигналов мозга.

Эти протезы окажутся гораздо более чувствительными и функциональными для людей, лишившихся части конечностей, чем все ныне существующие модели. В ближайшее время ученые продолжат исследования в этом направлении.

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Владимиров Алексей

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