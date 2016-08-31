Здоровье
Источник: Американские СМИ
14:17, 31 Августа 2016 Версия для печати

Из-за страха перед врачами мужчины чаще умирают от рака

Исследование показало, что мужчины чаще умирают от рака, потому что боятся ходить к врачу и слышать правду о здоровье.

Если женщина обнаруживает на своем теле какое-либо подозрительное уплотнение, она стремится поскорее обратиться в больницу. Если же мужчины сталкиваются с характерными симптомами рака, то они ждут, чтобы эти симптомы каким-либо образом прошли сами.

Исследователи установили, что 42% жертв рака простаты не обращались к врачам целых три месяца после обнаружения первых симптомов, а среди женщин с раком груди лишь 8% оттягивали свой визит. Статистика показывает, что хотя злокачественная меланома чаще поражает женщин, для мужчин этот вид рака кожи более смертелен из-за их пренебрежения собственным здоровьем и боязни врачей.

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