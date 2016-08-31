Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:17, 31 Августа 2016 Версия для печати

6 приемов пищи в день дают защиту от болезней сердца

Питание 6 раз в день небольшими порциями является самой эффективной защитой от болезней сердца, как установили ученые.

Исследователи из Университета Балтимора в США выяснили, что для наиболее эффективной защиты от болезней сердца люди должны питаться мало, но часто. Идеальным является шестиразовое питание.

Наблюдение за несколькими тысячами добровольцев, которые питались 6 раз в день, показали, что данный рацион позволяет снизить риск болезней сердца на 32%. Это происходило даже в том случае, если общее количество калорий при шестиразовом питании было больше, чем при традиционном трехразовом.

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