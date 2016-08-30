Здоровье
Источник: Американские СМИ
15:07, 30 Августа 2016 Версия для печати

У социальных сетей нашли способность защищать от гипертонии

Американские ученые выяснили, что социальные сети являются профилактикой диабета и гипертонии у людей пожилого возраста.

Наблюдения за несколькими сотнями добровольцев старше 68 лет показали, что возможность общения с близкими и друзьями, которую представляют социальные сети, положительно сказывается на здоровье. У пенсионеров, пользующихся социальными сетями, реже наблюдались симптомы гипертонии и диабета.

Ученые уже давно отмечали, что после выхода на пенсию человек сталкивается с резко выраженным чувством социальной изоляции, которое негативно влияет на его здоровье. Социальные сети позволяют преодолеть эту изоляцию и усилить общения с близкими людьми

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