Как убрать бока и сделать плоским живот

Килограммы на животе и боках нарастают незаметно и довольно стремительно

Как избавиться от лишнего жира на боках и животе, узнал Sobesednik.ru.

Лишние килограммы на животе и боках нарастают незаметно и довольно стремительно, а уходить так же быстро совсем не торопятся. Да, избавиться от жира на этих местах очень сложно. Но, как известно, ничего невозможного нет, было бы желание.

Физические упражнения

Достижение кубиков пресса – это прежде всего режим питания, а уже потом тренировки. Почему-то «весенние подснежники», которые приходят в фитнес-клуб «подкачаться», нахватаются волшебных программ для убирания жира с живота и штурмуют тренажеры для скручивания.

Сжигание жира в каком-то конкретном месте невозможно. Не существует упражнений и методик (кроме липосакции), чтобы убрать жир только на животе или в районе талии.

Единственное, тренировки помогают сбросить вес в целом и набрать мышечную массу. И если вы делаете определенные упражнения, то помните: количество повторов не имеет значения.

Ключевое значение имеет время нахождения мышц под нагрузкой. То есть если вы поднимаете ноги в висе, то попробуйте в самой сложной точке замирать на пару секунд. Главный признак правильной работы мышц – чувство жжения!

Особенности питания

Основной акцент делается на то, чтобы привести в норму процесс пищеварения. Поэтому стоит полностью отказаться от продуктов, которые вызывают вздутие живота: алкоголя, минеральной воды с газом и других газированных напитков, некоторых молочных продуктов, дрожжей, бобовых, некоторых видов капусты, сахара и пшеницы.

Что есть можно

Предпочтительнее всего на завтрак съесть кашу с фруктами (овсяная), салат из овощей или фруктов, выпить стакан кефира или йогурта без жира. На обед вполне будет уместен нежирный суп из овощей и салат из овощей, только в сыром виде. Фрукты и обезжиренный кефир – на вечер.

Особенное предпочтение следует отдать таким продуктам питания, в которых имеется много клетчатки. К ним относятся неотшелушенный рис, гречка, ячмень, овес, различные фрукты. Из овощей стоит выбрать кабачки, цветную капусту, укроп, петрушку, салат, морскую капусту.

Что есть не стоит

Молоко лучше заменить на нежирный кефир или йогурт, желательно с бифидобактериями. Хлеб лучше употреблять зерновой вместо пшеничного, а макароны и картофель следует исключить. Сахар необходимо заменить на натуральный мед.

Исключить все продукты, увеличивающие аппетит. К ним относят: майонез, соленья и маринады, газированные напитки, спиртное, соусы, кетчупы и специи, различные жирные и копченые блюда. Что касается выпечки, от нее следует отказаться полностью или же, в крайнем случае, свести к минимуму.

Главные принципы

- Должен быть полноценный завтрак.

- Ужинать не позднее 18:00.

- Перед утренней трапезой за 20–30 минут следует выпивать стакан чистой теплой воды.

- Сократить объем порции, увеличив количество приемов пищи (6 раз).

- Пищу тщательно пережевывать.

- В течение дня выпивать много чистой воды.

- Перед сном, часа за два, можно выпить стакан обезжиренного или низкой жирности кефира.