Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:26, 30 Августа 2016 Версия для печати

Для того, чтобы набрать вес, человеку надо меньше есть

Ученые Стэнфордского университета из США обнаружили простой способ, позволяющий добиться снижения скорости метаболизма.

Большинство современных исследований направлены на поиск методов повышения скорости метаболизма, ведь этот процесс определяет сжигание калорий и защиту от лишнего веса. Однако для многих людей, страдающих от дефицита веса, актуальны совсем другие задачи.

Американские ученые выяснили, что для замедления метаболизма важно не увеличение количества калорий в рационе, а их уменьшение. В так называемом полуголодном режиме организм замедляет скорость сжигания получаемых калорий, чтобы подольше хранить их, и это со временем приводит к поправке, а не к похудению. Кроме того, большое значение имеет и полноценный сон.

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