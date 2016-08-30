Здоровье
Источник: Американские СМИ
16:53, 30 Августа 2016 Версия для печати

Даже 10 дней без спорта губительно действуют на мозг

Даже 10-дневный перерыв в физических нагрузках приводит к сокращению притока крови в мозг, как установили ученые из США.

Исследователи из Университета Мэриленда решили выяснить, какие последствия для мозга вызывает временный отказ от регулярных тренировок. Анализ спинномозговой жидкости физически активных здоровых людей в возрасте от 50 до 80 лет показал, что в течение 10 дней без привычных нагрузок объем крови, поставляемой мозгу, сокращается.

Выяснилось, что кровь не получают сразу несколько областей мозга, включая и гиппокамп. А именно эта часть мозга сокращается в первую очередь при начале болезни Альцгеймера, так как она отвечает за память и обучение.

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