Даже 10 дней без спорта губительно действуют на мозг

Даже 10-дневный перерыв в физических нагрузках приводит к сокращению притока крови в мозг, как установили ученые из США.

Исследователи из Университета Мэриленда решили выяснить, какие последствия для мозга вызывает временный отказ от регулярных тренировок. Анализ спинномозговой жидкости физически активных здоровых людей в возрасте от 50 до 80 лет показал, что в течение 10 дней без привычных нагрузок объем крови, поставляемой мозгу, сокращается.

Выяснилось, что кровь не получают сразу несколько областей мозга, включая и гиппокамп. А именно эта часть мозга сокращается в первую очередь при начале болезни Альцгеймера, так как она отвечает за память и обучение.